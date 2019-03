Stefan Klammer soll Mitte April zum jüngsten Bürgermeister Niederösterreichs gewählt werden. Der erst 24-jährige Neidliger wird die Nachfolge von VP-Ortschef Karl Schrattenholzer antreten, der nach zehn Jahren sein Amt zurücklegt.

Klammer ist seit 2015 im Gemeinderat und wurde bereits kurze Zeit später zum Ortsparteiobmann und geschäftsführenden Gemeinderat. Er ist froh über die breite Unterstützung aus den eigenen Reihen: „Es ist natürlich eine Riesen-Herausforderung, aber ich werde es schaffen“, ist der 24-Jährige im NÖN-Exklusiv-Gespräch überzeugt.

Stefan Klammer soll mit nur 24 Jahren neuer Ortschef von Neidling werden. | Birgit Kindler

Klammer ist in der Gemeinde schon seit einigen Jahren sehr umtriebig - zum Beispiel im Pfarrgemeinderat. Politische Erfahrung konnte er auch bei seiner Karriere in der Bezirkspartei machen, die er 2017 startete.

Der Noch-Bürgermeister wünscht sich, dass es mit Neidling gut weitergeht. „Wir stehen bestens da – sind etwa im Bonitäts-Ranking top“, sagt Schrattenholzer.

