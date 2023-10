Neue Direktorin für Mittelschule Pyhra

Mit Beginn des Schuljahres trat Monika Fischer ihren Ruhestand als Direktorin der Europa-Mittelschule an. Den freien Platz am Kopf des Tisches im Lehrerzimmer übernahm Bettina Pfeiffer, die sich in Pyhra nach den ersten Schulwochen bereits gut eingelebt hat und für die Schülerinnen und Schüler frische Ideen sowie jede Menge Motivation mitbringt.

Vizebürgermeisterin Erika Zeh und Bürgermeister Günter Schaubach hießen die neue Leiterin in ihrer neuen Arbeitsstelle im Namen der Gemeinde willkommen.