Solaranlage im Böheimkirchner Freibad wird erneuert

Die thermische Solaranlage im Freibad Böheimkirchen muss erneuert werden. Die Gemeindeführung hat sich daher entschlossen, am Dach der Umkleidekabinen eine Photovoltaikanlage zu errichten und das Becken über eine Wärmepumpe zu beheizen. „Der überschüssige Strom steht über die Energiegemeinschaft in anderen öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Das Projekt soll bis zum Saisonstart 2024 umgesetzt werden“, so Bürgermeister Franz Haunold.

Um eine derartige Anlage in Betrieb zu sehen, ist Haunold mit Bauausschussvorsitzendem Peter Damböck, Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden und Energieberater Andreas Ranftl ins Voralpenbad Hohenberg zu einem Lokalaugenschein gereist. Die Gemeindemitarbeiter sowie Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer und Vizebürgermeister Heinz Spreitzhofer führten die Gäste durch die Technik und gaben dann noch Einblicke in aktuelle Gemeindeprojekte.