„Tut gut“-Gemeinde Böheimkirchen in Bewegung

Im Rahmen des „Wandererwachens“ der Initiative „Tut gut“, an der Gemeinden in ganz NÖ teilnahmen, wurden die Schrittewege in Böheimkirchen von Bürgermeister Johann Hell eröffnet und mit einer Wanderung eingeweiht .

Gleichzeitig wurde die neue Gesundheitskoordinatorin in Ausbildung Doris Covi vorgestellt.

„Wir versuchen, viel für Gesundheit und Bewegung zu tun. Die vielen Einrichtungen im Park, wie etwa die Schrittewege, werden gut angenommen. Es freut mich, dass Böheimkirchen in Bewegung ist. Wir werden das mit Doris Covi weiter vorantreiben“, so Hell.

Rüstzeug, um Gesundheit zu erhalten und zu fördern

Die Böheimkirchnerin absolviert eine Ausbildung an der Donauuniversität. Damit bekommt sie das Rüstzeug, die Gesundheit der Bürger zu erhalten, zu schützen und zu fördern. „Böheimkirchen hat als „Tut gut“-Gemeinde viel Vorarbeit geleistet. Gemeinsam wollen wir das Programm vertiefen und bei den Bedürfnissen jedes Einzelnen ansetzen“, so Covi zur Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsausschuss im Gemeinderat und dem Arbeitskreis Gesunde Gemeinde.

Die Ideen aus einer Bedarfserhebung werden gerade analysiert. Daraus sollen neue Angebote entwickelt und bestehende verbessert werden. „Wichtig ist eine nachhaltige Umsetzung mit der Gemeinde, daher freut es mich, dass eine eigene Arbeitsgruppe sich dem wichtigen Thema annimmt“, so die Gesundheitskoordinatorin.

