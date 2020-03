FH St. Pölten stellt Lehrveranstaltungsbetrieb ein .

Mit dem heute von der Bundesregierung vorgelegten Maßnahmenkatalog zur Eindämmung von Covid-19 ergeben sich zentrale Einschränkungen für den Lehr- und Studienbetrieb an der FH St. Pölten. Ab Mittwoch (11.03) finden keine Präsenz-Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule statt bzw. wird nach Möglichkeit auf Fernlehre umgestellt. Der Arbeitsbetrieb an der FH St. Pölten bleibt grundsätzlich aufrecht.