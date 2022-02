Vonwald-Austritt als nächster Verlust für Kastens ÖVP

Mit harten Worten kritisiert der Kastner Ex-Mandatar Thomas Vonwald die Linie der Bundesregierung in Sachen Corona-Impfung. Als Konsequenz legt er alle politischen Ämter zurück und tritt aus der ÖVP aus.

„Es muss ein starker Impfstoff sein, der mit Fernsehwerbung, Geschenken, Impflotterien oder Bratwürsten beworben werden muss.“

Vonwald zweifelt an der Stärke eines Impfstoffes, der nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Geschäften, Kirchen und Bussen geimpft werde.

„Es muss ein starker Impfstoff sein, der mit Fernsehwerbung, Geschenken, Impflotterien oder Bratwürsten beworben werden muss, um in die Arme der Menschen injiziert werden zu können. Er entzweit Beziehungen, vernichtet Freundschaften und ruiniert Familien, ohne seine echte Wirkung, für die er eigentlich konstruiert wurde, zu entfalten“, meint Vonwald.

Die Impfpflicht diskriminiere und schließe vom gesellschaftlichen Leben oder dem einfachen Spaziergang im Freien aus. Besonders kritisiert der Ex-ÖVP-Mandatar die Impfung für Kinder. „Kinder brauchen keine Impfung, weil sie einen guten natürlichen Schutz besitzen. Keiner weiß jedoch, wie sich dieser Impfstoff auf das kindliche Immunsystem auswirkt.“

„Impfung ist nicht der erhoffte Game-Changer“

Vonwald bedauert auch die Spaltung der Gesellschaft, in der Ungeimpfte als dumme, unsolidarische Menschen bezeichnet und so tiefe Gräben gezogen werden.

Hart ins Gericht geht er mit der „Menschenverachtung und Härte der Politik in Österreich“, die ihm vor Augen geführt habe, in dieser Partei nicht mehr dabei sein zu wollen.

„Wenn wir nach einer vollständigen Impfung eine Auffrischung brauchen und einen negativen Test erbringen müssen, wenn wir noch immer Masken tragen müssen und Geimpfte immer noch erkranken oder sterben können, sollte es Zeit werden, uns einzugestehen, dass wir uns getäuscht haben oder wir getäuscht wurden“, zweifelt Vonwald an der Impfung als Game-Changer, der nicht wie versprochen unser altes Leben zurückbringt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden