Kutscher-Stüberl in Karlstetten hat zugesperrt

Die Lokalbetrei berin des Kutscher-Stüberls im Ortsteil Rosenthal hat aufgrund eines Trauerfalls ihr Lokal geschlossen. Für viele Karlstettner, aber auch für viele Bewohner aus dem angrenzenden Gemeindebereich von Obritzberg bedeutet das eine sehr negative Nachricht. Selbst der Lokaleigentümer war über die plötzliche Lokalschließung äußerst überrascht.

Wie es in der Zukunft weitergeht, ist derzeit nicht geklärt. Lokaleigentümer Johann Machart erklärte in einem Gespräch mit der NÖN, dass er alles daran setzen werde, dass es dort wieder zu einer Lokalöffnung kommt.

In der Marktgemeinde gibt es nur mehr das Gasthaus Lind in der Wachaustraße. Am Ruhetag des Hauses beziehungsweise bei Urlaub gibt es derzeit kein öffentliches Lokal mehr in der Gemeinde.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.