Dichte Rauchwolke drang aus Pottenbrunner Garage

Am Sonntag brach in einer Garage in Pottenbrunn ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Pottenbrunn und Ratzersdorf drangen bereits dichte Rauchwolken aus der Garage. Die beiden Wehren schickten jeweils einen Atemschutztrupp hinein, um den Brand zu löschen.

"Durch das schnelle eingreifen konnte sogar noch ein Auto vom Brandherd hinaus geschoben werden", freuen sich die Einsatzkräfte. Eine Person wurde zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.