Der Heilige Abend. Immer ein besonderer Tag. Heuer noch mehr denn je. Corona wirft seine Schatten über die Stille Nacht.

Dennoch wollen sich die Pielachtaler das Fest im engsten Familienkreis nicht vergrämen lassen, so auch der Loicher Bürgermeister Anton Grubner: „Am Abend nach der Feier werden wir die Christmette besuchen. Am 25. kommen die Enkelkinder auf Besuch, wo die Bescherung stattfindet.“

Dass es bei ihm eigentlich „wie immer ist“, meint sein Ortschefkollege Kurt Wittmann aus Rabenstein. Gefeiert wird mit Gattin Renate, die erwachsenen Söhne kommen zu Besuch. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl hat am 25. Dezember Geburtstag. „Da kommen meine Kinder und dessen Ehepartner am Christtag zum Mittagessen. Den Heiligen Abend werde ich mit meinem Mann alleine feiern“, erzählt sie.

Zur Tradition am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages gehört es bei den Schmidls, dass Gesellschaftsspiele gespielt werden. Am 26. Dezember geht die Landtagsabgeordnete mit ihrem Gatten eine große Runde daheim in St. Margarethen spazieren. Normalerweise findet bei ihr ein großes Familientreffen mit 20 Personen statt. „Ich vermisse das Familientreffen schon, aber wenn die Einschränkungen Sinn machen, muss ich es akzeptieren“, ergänzt sie.

Verständnis für die Corona-Auflagen zeigt auch Dirndlkönigin Sandra Schweiger : „Was sein muss, muss sein“, empfindet sie. Die Dirndlhoheit wird ebenfalls mit den engsten Verwandten feiern. Ein Fest mit vielen Gästen wäre ihr zwar lieber, „um die Corona-Situation in den Griff zu bekommen, ist es heuer verkraftbar, auf große Feiern zu verzichten“, meint sie.

Ein besinnliches Miteinander gibt es bei Dirndlprinzessin Veronika Harm . „Bis das Christkind kommt, setzen wir uns zusammen und halten eine Weihnachtsandacht. Unter dem erleuchteten Christbaum werden die Geschenke verteilt und Musikinstrumente gespielt“, erzählt die Dirndlhoheit.

Für Pfarrer Emeka Emeakaroha wird der Heiligabend nicht gerade der stillste Tag im Jahr. „In der Pfarre Ober-Grafendorf haben wir vier Messen geplant. Eine Kindermette um 13 und 16 Uhr, eine Christmette um 19 und 22 Uhr. Zusätzlich halte ich um 14.30 Uhr die Kindermette in Weinburg“, erzählt er. Gerald Wirth , Präsident der Wiener Sängerknaben, feiert daheim in Tradigist mit den erwachsenen Kindern.

„Ganz normal seinen Dienst am 24. Dezember versieht Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler . „Am Abend feiere ich im kleinen Rahmen zuhause mit meiner Familie“, erzählt er. Die Kirchberger Opernsängerin Christina Gansch hat im Vorjahr mit ihrem Gatten bei dessen Familie in England mit seiner Familie gefeiert. „Es gab ein großes Fest und Santa Claus hat am 25. Dezember die Strümpfe über dem Kamin befüllt“, erinnert sie sich. Dieses Jahr gibt es das Kontrastprogramm im kleinsten familiären Kreis mit Christkind und Keksen in Kirchberg.

Im Jagdhaus Karntal in Schwarzenbach begeht Unternehmer Friedrich Hardegg mit seiner Familie das Fest. Als Mahl gibt es „Highland-Beef“ von den eigenen Bio-Rindern.

Für Skistar Marc Digruber aus Frankenfels beginnen die weihnachtlichen Vorbereitungen erst am 23. Dezember. „Bis dahin ist mein Kalender dicht mit Schneetraining und Rennen gefüllt“, sagt er. Auf die kurze Auszeit mit seiner Familie freut er sich sehr, bis es wieder am 26. 12. im Skizirkus losgeht. „Seit ich Vater bin, ist mein Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes. Denn was gibt es Schöneres als einem Kind den Weihnachtszauber zu vermitteln“, ist er überzeugt.