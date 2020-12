Tests, Besuchsplan und virtuelle Grüße – für das diesjährige Weihnachtsfest haben sich Menschen aus Stadt und Bezirk St. Pölten einiges einfallen lassen.

Normalerweise sieht Angela Aigner an Weihnachten nicht nur die eigene Familie, sondern auch die ihres Freundes. Heuer verzichtet sie vermutlich auf Letzteres.

Für Angela Aigner und Hündin Kayla fällt die Feier heuer ungewohnt klein aus. Böhm

„Ich vermisse das sehr, das große Feiern, Umarmen und Busserln. Das wird es heuer alles nicht spielen“, bedauert sie. Als Sicherheitsmaßnahme hat sich ihre Familie Selbsttests besorgt.

„Es ist ruhiger. Manche besinnen sich wieder“

Heidemarie und Günther Hagenauer wollen sich ebenfalls testen lassen, bevor sie ihre über 80-jährige (Schwieger-)Mutter treffen. Vorsorglich hat die große Familie dafür einen Besuchsplan erstellt. Ansonsten feiern die Haushalte getrennt. „Damit wir das Risiko minimieren und trotzdem im Familienkreis feiern können“, erklären sie.

Heuer weckt Weihnachten bei Franz Schmitzberger Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend. „Es ist ruhiger. Manche besinnen sich wieder“, freut er sich. Normalerweise geht er mit seiner Ehefrau in den Gottesdienst. Das lassen sie aus Vorsicht und Rücksicht ausfallen. Auf das christliche Streaming-Angebot wollen sie allerdings nicht zurückgreifen, das sei zu unpersönlich.

Hannah Rosa und ihre Mutter Martina Taufner verbringen Heiligabend im kleinsten Kreis. Böhm

Ihre Weihnachtsgrüße wird Martina Taufner zunächst per Video-Konferenz überbringen. „Wir feiern am 24. zu dritt in der Kleinstfamilie“, berichtet sie. Erst am folgenden Feiertag wird sich ein Teil ihrer Familie persönlich treffen. Wegen der Großeltern setzt sie auf einen Corona-Test.

Wie jedes Jahr feiert der Wilhelmsburger Alois Leimhofer mit seiner Ehefrau, Tochter und seiner siebenjährigen Enkelin Nina. Als einfallsreicher Großvater hat er sich heuer etwas Besonderes überlegt und erzählt schmunzelnd von seinem Plan: „Ich habe durch das Schlüsselloch einen ‚fast unsichtbaren‘ Faden gezogen. An dessen Ende hängt eine Glocke im Zimmer, wo der Weihnachtsbaum steht.“ Die gesamte Familie wird beisammen sein – das Läuten muss also vom Christkind stammen!

Andere verbringen die Feiertage im Einsatz. In Pyhra, berichtet Ortsstellenleiter Alexandru Hevesi, arbeiten jeden Tag verschiedene Rot-Kreuzler. Er hofft auf einen ruhigen Dienst. Wegen der Corona-Auflagen dürfen sich auf der Station nur zwei Personen aufhalten, ihre Weihnachtsfeier fällt daher aus.

In der Feuerwehrzentrale in St. Pölten verbreitet ein Christbaum festliche Stimmung unter den diensthabenden Florianis. Unter Einhaltung der Regeln wird die Mannschaft auch zusammensitzen. „Ein großer Vorteil ist der Test vor Dienstbeginn“, sagt Kommandant Dietmar Fahrafellner.