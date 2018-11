Weihnachts-Blutspendeaktion im Universitätsklinikum .

Am Mittwoch, dem 5. Dezember 2018, findet in der Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten eine Weihnachts-Blutspendeaktion statt. Zu diesem Anlass ist die Blutbank an diesem Tag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr für alle freiwilligen Spender geöffnet.