Zerrissene Packerl oder falsche Zustellung – in der Weihnachtszeit häufen sich die Beschwerden. In einem Posting in der Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten?“ wirbt Franz Karl für Verständnis und gibt Tipps für den Versand. Er muss es wissen, denn er arbeitet seit 23 Jahren für die Post. „Ich will Ärger und Missverständnisse ersparen“, erklärt der Paketbote.

Wichtig sei das vollständige Adressieren, um Fehler zu vermeiden. „Leider hat niemand Zeit, lange zu suchen. Ich habe nur 200 Sekunden pro Paket“, beschreibt er.

Bei seltsamen Adressen mache er einen Gegencheck auf Postkasten oder Türglocke. Da sei es hilfreich, wenn diese mit Namen beschriftetseien. Außerdem müssten Geschenke in festem Karton „erdbebensicher“ eingepackt sein. „Mir tut das Herz weh, wenn ein liebevoll in Geschenkpapier eingepacktes Packerl zerrissen ist.“

Rund um Weihnachten sind es drei bis vier Mal so viele Pakete. Damit sich die Menge ausgeht, müsste er 24 Stunden arbeiten. Die 200 Stopps am Tag belasten seinen Körper. „Aber ich mache meine Arbeit gerne, weil ich so viel von den Leuten zurückkriege.“ Zu Weihnachten bekomme er beispielsweise Schokolade bis zum Abwinken.

An Heiligabend fährt er gegen 12 Uhr ein letztes Mal zur Post. Dort stoppt für kurze Zeit das Förderband, wenn er für seine Kollegen „Stille Nacht“ auf der Steirischen Harmonika spielt.