11.788 Personen nahmen in St. Pölten am ersten Durchgang der Massentests teil. Die Stadt St. Pölten und das Land Niederösterreich wollen weiterhin eine Möglichkeit für Tests schaffen. Antigentests sind für kommenden Montag und Dienstag geplant. Standort ist wieder das VAZ, eine Anmeldung ist auf testung.at bereits wieder möglich.

Die Tests werden an fünf Standorten in ganz Niederösterreich vom Land angeboten. „Es wird gern vergessen, dass mit einer Massentestung ein Lockdown verhindert werden kann", appelliert Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf an die Niederösterreicher zahlreich teilzunehmen. Hilfe bei Organisation und Logistik kommt bei den vorweihnachtlichen Tests abermals vom Bundesheer. „Wir verkraften auch eine größere Teilnehmerzahl", sichert auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler Unterstützung zu.

Aber auch im neuen Jahr sollen weitere freiwillige Massentests folgen. Geplant sind flächendeckende Untersuchungen am 9. und 10. Jänner. Zurückgreifen wolle man dabei, laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Teschl-Hofmeister, „auf das bewährte System" mit Teststraßen und Anmeldesystem. „Das hat beim ersten Durchgang perfekt funktioniert.“