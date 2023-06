Grün für das Eck in der Handel-Mazzetti-Straße

Es rumpelt nicht mehr auf der Handel-Mazzetti-Straße vom Citysplash Richtung Süden. Der schon länger holprige Abschnitt war nun an der Reihe im Reparatur-Programm der Stadt, die Fahrbahn ist saniert. Eine kleine Schikane aber bleibt, wundert sich manche Autofahrer. Das Eck beim Kindergarten, wo einst ein großes Wohnhaus stand, ragt weiter hinein.

Weil mittelfristig noch die Wasserleitung saniert wird und auch eine neue Radfahranlage in der Handel-Mazzetti-Straße im Fokus bleibt, wird der Straßenabschnitt im Bereich der Hacklgasse vorläufig bedarfsgerecht instandgesetzt, so die Erklärung der Stadt. Damit bleibt die Fahrbahn jetzt unverändert, an der Ostseite wird ein zwei Meter breiter Gehsteig asphaltiert. Die Dreiecksfläche soll eventuell mit Sträuchern bepflanzt werden.