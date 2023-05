Gastrotechnik-Experte Stölner hat jetzt Doppelspitze

Gemeinsam mit Inhaber Ernst Stölner übernimmt Günther Maurer nun die Rolle des operativen Geschäftsführers beim St. Pöltner Gastrotechnik-Spezialisten Stölner. Die Einsetzung eines zweiten Geschäftsführers sieht das St. Pöltner Familienunternehmen als Schritt, der die „konsequente und erfolgreiche Weiterentwicklung untermauert“.

Branchenexperte Günther Maurer begann nach Absolvierung der Tourismusschule HTS St. Pölten als Vertriebsmitarbeiter bei der Firma Stölner. Er durchlief die Stationen der Vertriebsabteilung, während er seinen Master in Wirtschaftswissenschaften machte, und war zuletzt Vertriebsleiter. „Günther Maurer hat sich als unerlässliche Stütze und verantwortungsbewusster, loyaler Mitarbeiter erwiesen, der in seiner Rolle als Vertriebsleiter deutlich mehr Verantwortung übernommen hat als vorgesehen. Somit war dieser Schritt ein absolut logischer“, so Geschäftsführer und Inhaber Ernst Stölner.

„In meiner neuen Rolle werden wir das erfolgreiche Familienunternehmen mit einer wertebasierten, kunden- und mitarbeiterzentrierten Unternehmenskultur auf das nächste Level heben“, zeigt sich Maurer überzeugt, dass der Wert der Unternehmenskultur weit mehr bewegt als jede konzipierte Strategie. Er dankte auch dem Team, das „Tag für Tag engagiert daran arbeitet, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“.

