Aktuell liegen sie in Frauenhand, die drei größten Kultureinrichtungen der Landeshauptstadt: Festspielhaus, Landestheater und die Bühne im Hof. Ein Zufall? Oder ein Zeichen für schon erreichte Chancengleichheit? Die NÖN hat anlässlich des Frauentags bei Brigitte Fürle, Marie Rötzer und Daniela Wandl nachgefragt – wo sie auf Hürden stießen und was es zur erfolgreichen Karriere braucht.

„Ich musste ganz schön hart daran arbeiten, erst genommen zu werden“, sagt Daniela Wandl: „Ich bin 1,54 Meter groß und habe mein Leben lang jünger ausgeschaut als ich war. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie es da ist, wenn man in einer Besprechung 15 Männer von etwas überzeugen muss. Das prägt.“ Seit 2016 ist Wandl künstlerische Leiterin der Bühne im Hof, zuvor gestaltete die Theaterwissenschaftlerin unter anderem das St. Pöltner Höfefest: „Irgendwie habe ich immer so getan, als wäre alles ganz einfach, irgendwann habe ich es selbst auch geglaubt.“

Festspielhaus-Chefin Brigitte Fürle musste sich im Laufe ihrer Karriere für gleiche Bezahlung einsetzen. „Es hat geklappt. Aber es war ein Kampf“, erinnert sie sich. Der künstlerischen Leiterin des Landestheaters, Marie Rötzer, fiel schon in ihren ersten Berufsjahren auf, „dass Männer sich untereinander viel besser unterstützen und fördern als Frauen“. Sie habe oft eine Art Vater-Sohn-Verhältnis beobachtet: „Ältere Mentoren oder Chefs, die jüngere Mitarbeiter als ihre Nachfolger herangezogen haben.“

National spielen Männer nach wie vor Hauptrolle

Der Kulturbereich, kritisieren die Intendantinnen, sei auf Führungsebene nach wie vor männerdominiert. „St. Pölten ist da wohl eher ein Glücksfall“, meint Brigitte Fürle. „Traurig, dass drei Frauen an der Spitze im Jahr 2020 etwas Besonderes sind“, fügt Daniela Wandl hinzu. Und Marie Rötzer legt die Zahlen auf den Tisch:

„Statistisch gesehen stehen den etwa 70 Prozent männlichen nur 30 Prozent weibliche Theater-Intendantinnen gegenüber“, erklärt sie. „An den großen Wiener Theatern, auch an den Musiktheatern wie der Staatsoper oder dem Theater an der Wien, wird es ab der nächsten Spielzeit ausschließlich männliche Direktoren geben – das ist mehr als eine Schieflage.“

Was tun, um die gläserne Decke zu durchbrechen und mehr Frauen den Weg in die Führungsetage zu ermöglichen? Brigitte Fürle sieht Erziehung und Ausbildung als prägend: „Immer noch müssen sich Mädchen und Frauen Mut und Selbstbewusstsein härter erarbeiten. Es ist wichtig, bei Frauen das Selbstverständnis, sich in vorderster Reihe zu denken, zu fördern.“ Kontakte seien zudem essenziell, betont Marie Rötzer: „Frauen müssen sich stärker vernetzen.“ Wichtig sei es zudem, auch international Erfahrungen zu sammeln.

Gelebte Gleichstellung beweisen die drei Kulturchefinnen bei Programmgestaltung und Personalwahl: „Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle“, so Daniela Wandl. „Wir bemühen uns am Landestheater um eine ausgewogene Personalpolitik“, sagt Marie Rötzer. In der kommenden Spielzeit aber gebe es im Regiebereich erstmals mehr Frauen als Männer. Auch Brigitte Fürle fördert am Festspielhaus Kolleginnen: „Ich bemühe mich darum, dass die Arbeit von Frauen sichtbar wird.“