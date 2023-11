Spenden, regionales Bier und die Rückkehr der Spar-Zinsen

Zünftig war der Weltspartag im Raiffeisen Corner heuer. Die Raiffeisenbank Region St. Pölten lud Vertreterinnen und Vertreter von St. Pöltner Institutionen sowie Kunden auf Weißwurst und Bier aus dem Geroldinger Brauhaus ein. Den Bieranstich vollzog erstmals Geschäftsleiterin Ernestine Grießler gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stadler.

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es wichtig ist, Reserven zu bilden. Aktuell höhere Zinsen, wie unser limitiertes 4 %-Angebot, machen das Sparen wieder attraktiver“, bilanzierte Direktor Gerhard Buchinger bei den Gesprächen in gemütlicher Atmosphäre. Bei typisch bayrischen Schmankerln aus dem Rosmarin und musikalischer Begleitung durch Alpenfeuer unterstrich Direktor Thomas Schauer außerdem das gelebte soziale Engagement der Raiffeisenbank. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass im Notfall ein dichtes Netz an Helfern zur Verfügung steht. Einen unbezahlbaren Beitrag leisten dabei auch die vielen Freiwilligen, wie zum Beispiel beim Roten Kreuz. Deshalb stehen wir vielen Einrichtungen als starker Partner zur Seite.“ Als neuer Kooperationspartner wurden die SKN-Basketball-Frauen vorgestellt.

30.000 Euro für die Region

Für Spenden nutzte die Sparkasse Niederösterreich Mitte West schon traditonell den Weltspartag. An Organisationen aus dem Einzugsgebiet der Bank überreichten die Vorstandsdirektoren Helge Haslinger und Peter Hronek im Cinema Paradiso mehr als 30.000 Euro aus Mitteln der Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich. „Unabhängig von Alter, Stand, Religion, Geschlecht und Herkunft“, wie es im Gründungsstatut stehe. Verlässlichkeit sei für die Sparkasse keine „Strategie“, sie sei eine Haltung, verankert in ihren Grundwerten.

20.000 Euro an Weltspartagsspenden gehen nach St. Pölten: Je 4.000 Euro erhielten die Caritas der Diözese für die Lerncafés, die Emmausgemeinschaft für den Medizinbus Pflastara, das Frauenzentrum für einen Zubau, die Tagesstätte für Behinderte für die neue Trainingsküche und der Verein Soroptimist St. Pölten-Allegria für den Kauf von Frauen-Restart-Paketen. Weitere 10.250 Euro flossen ins Alpenvorland und Mostviertel, vom Heimatmuseum Lilienfeld über den ASBÖ Rabenstein bis zum Verein Nähen mit Herz in Weinburg.

Geschenke, Schminken und Prozente

Regionale und nachhaltige Geschenke erwarteten Kundinnnen und Kunden am Weltspartag in der Volksbank. Für die Erwachsenen gab es Jausenbretter aus Holz, für die Kinder Bilder- und Activity-Bastel-Bücher zum Thema Nachhaltigkeit. Kinderschminken und ein Gewinnspiel lockten zusätzlich in die Filialen. Das Sparen kam dabei am Weltspartag in Form von Infos ebenfalls nicht zu kurz. Mehr als vier Prozent Zinsen waren auch hier zumindest als Aktion wieder möglich.