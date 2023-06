Beste Werke der NDU in St. Pöltner Innenstadt ausgestellt

Das ehemalige Deichmann-Geschäftslokal in der Wiener Straße 8 hat sich wieder in eine Ausstellungsfläche verwandelt. Gezeigt werden die Abschluss- und Projektarbeiten des akademischen Jahres 2022/23. „Wir freuen uns, dass wir uns wieder aktiv in die Stadt einbringen können. In St. Pölten ist vieles möglich“, betont Johannes Zederbauer, Prorektor und Geschäftsführer der NDU. Gezeigt werden eine Vielzahl an Exponaten aus den Bereichen Design und Handwerk sowie Innenarchitektur.

Die Bachelor-Studenten beschäftigten sich im Bereich Innenarchitektur mit der Kammgarnfabrik in Bad Vöslau. So hatte Christoph Hettinger die Idee zu einem „Jugendwerk“. Jugendliche sollen dort regelmäßig Feste veranstalten, die sie selbst organisieren. In einer Werkstatt gibt es die Möglichkeit Kunstobjekte für diese Feste herzustellen. „Jede Feier soll die Personen widerspiegeln, die sie organisiert haben“, sagt Hettinger.

Im Masterstudium Innenarchitektur entstand etwa das Konzept einer „Hökerei“. Mit der Greißlerei, die auch Platz zum genießen von Kaffee hat, sollen Ortskerne wiederbelebt werden. „Der Entwurf basiert auf einem Möbelsystem“, erklärt die Studentin, die sich als Untersuchungsobjekt eine Zwettler Geschäftsfläche hernahm.