Der Puppenbauer von St. Pölten: Werkstattbesuch bei den „Klappmäulern“

In einem Zimmer in einem beschaulichen Einfamilienhaus direkt an einer der St. Pöltner Hauptstraßen werden aus Schaumstoff, Tischtennisbällen, Kunstfell und mehr, die Stars von so mancher Kindergeschichte. Denn dort hat Sebastian Weinberger seine Puppenwerkstatt. Seine Werke kennt nun ganz Österreich, dank der neuen XXXLutz-Werbung, für die Weinberger die Puppen baute.

Beigebracht hat er sich das alles in Eigenregie und bei einem Kurs bei einem Experten in Deutschland. Vor einigen Jahren hat er begonnen, mit Freunden aus der St. Pöltner Kunstszene Puppentheater-Stücke auf die Bühne zu stellen. Schon als Kind zeichnete er gerne Comics, Puppenbauen sei gar nicht so viel anders, „nur in 3D“.

Herausgekommen sind Stücke wie „Was ist los mit Wadiwuk“. „Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine große schauspielerische Ader habe“, meint Weinberger. Aber er begeisterte sich fürs Drehbuchschreiben, und fürs Basteln der Charaktere. Sein Großvater war Schneider, vielleicht kam daher das Talent und die Begeisterung. Eigentlich studierte Weinberger einst sogar Jus, aber jetzt konzentriert er sich voll und ganz auf seine Puppen. Seit Covid fokussiert er sich aufs Bauen, seit dem XXXLutz-Auftrag noch mehr. Vor Kurzem kam auch ein Angebot aus Abu Dhabi: Er solle doch bitte die Figuren für eine Kinderserie basteln und in die Vereinigten Arabischen Emirate schicken.

Weinbergers Arbeitsraum ist eine Mischung aus Werkstatt und Nähstube. Stoffe, Nähkissen, Wolle liegen auf einem Tisch, am anderen die Zangen, Sägen, Klebepistolen. Dazwischen sitzen die Protagonisten des Ganzen: die Puppen. Auf den Regalen die fertigen, teilweise riesengroß und anthropomorph, teilweise klein, tierartig, manche grantig, manche fröhlich. Und auch Puppen im Entstehen prägen das Bild. Ein Tierchen mit rundem, orangenem Gesicht, breitem Grinsen, großen Augen, eingepackt in flauschiges Schaffell und blauen Mausohren wartet auf der Werkbank aufs Fertigwerden. Die Hände und Füße liegen noch daneben. „Dafür hatte ich eigentlich gar keinen Plan vorher, nicht einmal eine Zeichnung. Ich wollte nur ein Monster basteln.“

Auch wenn Weinberger Skizzen anfertigt, ergibt sich viel beim Arbeiten. Zu allererst modelliert er den Körper und den Kopf mit Schaumstoff. Die Kopfform gibt der ganzen Puppe schon viel Charakter, weswegen er gerne mit verschiedenen Modellen herumexperimentiert. Die Auswahl der Farben, der Materalien, ansprechende Formen zu finden, das begeistert ihn am meisten. Nicht nur dank Nadel und Faden halten die Puppen zusammen, sondern auch durch Kleber. Das Arbeiten damit hat seine Tücken, gegen die Dämpfe muss sich der Puppenbauer mit einer dichten Maske schützen. Deswegen ist das auch sein am wenigsten beliebter Arbeitsschritt.

Weinbergers Puppen sind alles Klappmaulpuppen, das bedeutet, die Figur kann ihren Mund bewegen. Ein ausgetüfteltes System an Stäbchen und anderen mechanischen Konstellationen sorgt für Bewegungen. Manche werden wie ein Handschuh angezogen, vor allem die großen, die dann auch ganz schön schwer werden können. Ins Auge sticht ein gigantisches violettes Wildschwein, oder der berühmte Wadiwuk. Eine Woche dauert eine Puppe in etwa. Wobei Weinbergers Arbeitsweise sich seit seinen ersten Schritten eindeutig verschnellert habe, wie er sagt.

Jede Person, die Puppen bastelt, habe ihren eigenen erkennbaren Stil, meint Weinberger. Viele sind es nicht in der Szene, gerade eine Handvoll im deutschsprachigen Raum. Vielleicht trudeln deswegen auch immer mehr Anfragen bei Weinberger ein. Er hofft, bald wirklich davon leben zu können. Das Puppentheater hat derweil immer noch Auftritte und ist auch buchbar.