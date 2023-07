Zugverkehr in der Region durch Bauarbeiten ab 12. August eingeschränkt

In der Region kommt es ab Mitte August zu Änderungen im Zugverkehr. Grund dafür sind Arbeiten an der Schieneninfrastruktur. „Diese sind in regelmäßigen Intervallen notwendig, um einen sicheren und pünktlichen Zugbetrieb zu gewährleisten“, heißt es von den ÖBB.

Gleissperre in Prinzersdorf

Auf der Ostseite des Bahnhofs Prinzersdorf werden neue Weichen und Gleise verlegt. Fünf Millionen Euro werden heuer in diese Maßnahmen investiert. Für die Umsetzung gibt es in Prinzersdorf von 12. August bis 28. August eine Gleissperre in Prinzersdorf erforderlich.

Einschränkungen im Nah- und Regionalverkehr

Von 12. August bis 10. September kommt es zur Fahrplanänderungen für die Züge der Linie CJX5 zwischen St. Pölten und Wien Westbahnhof .

. Von 12. bis 27. August gibt es zwischen St. Pölten und Loosdorf einen Schienenersatzverkehr für Züge der Linie CJX5. St. Pölten-Loosdorf-Pöchlarn: Außerdem gibt es in dieser Zeit einen Schienenersatzverkehr für Züge der Linie R52 sowie einen Zug der Linie REX57 mit Planabfahrt um 7.23 Uhr in Pöchlarn.

Änderungen im Fernverkehr

Von 12. August bis 11. September kommt es zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten für Fernverkehrszüge auf der Strecke Budapest / Bratislava / Flughafen Wien / Wien – Amstetten / Linz Hbf / Salzburg Hbf / München / Innsbruck Hbf / Bregenz / Klagenfurt Hbf sowie auf der Strecke Flughafen Wien – Graz Hbf. Betroffen sind außerdem Verbindungen nach Dortmund, Frankfurt und Hamburg. Auch bei einzelnen Nachtzügen auf der Verbindung Budapest/Wien Hbf – Salzburg Hbf/Bregenz/Zürich/München/Paris kommt es zu Fahrplanänderungen.

In der Zeit der Bauarbeiten kommt es zu Lärm- und Staubentwicklung. Bei den ÖBB ersucht man um Verständnis, man werde diese so gering wie möglich halten. Aktuelle Fahrpläne gibt es über die Dienste der ÖBB.