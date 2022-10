Kunstwerk für den St. Pöltner Europaplatz gefunden

Groß war die Trauer einiger St. Pöltner um den Springbrunnen am Europaplatz. Durch die Umgestaltung musste dieser weichen, die NÖN berichtete:

Auf der Suche nach einem Kunstwerk für die freigewordenen Flächen stand schon in den Auslobungsunterlagen für den Wettbewerb: „Das Thema Wasser ist nicht nur aufgrund des Bezuges zum ehemaligen Brunnen von Bedeutung, sondern spiegelt auch einen Zusammenhang zum Thema Klima wider.“

„Das Projekt hat auf unterschiedlichen Ebenen überzeugt“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über das Ergebnis des Wettbewerbs. Foto: Straubinger

Seit dem Frühjahr arbeiteten Künstlerinnen und Künstler an ihren Ideen für den von der Stadt St. Pölten in Kooperation mit dem Land Niederösterreich ausgelobten Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen Kunstwerkes am Europaplatz, nun steht der Gewinner fest: Der Windfänger von Breathe Earth Collective.

Der Windfänger ist eine großflächige Brunnenskulptur in Form einer nach oben geöffneten Rotunde und hat einen Durchmesser von 13 Metern und etwa vier Meter Höhe. Sie bietet einerseits einen Rückzugs- und Aufenthaltsort an diesem Verkehrsknotenpunkt, andererseits wird durch die besondere Ziegelstruktur ein luft- und lichtdurchlässiger Raum erzeugt.

Durch ein Bewässerungssystem können die Ziegel heiße durchströmende Luft aus der Umgebung abkühlen und zugleich werden Verkehrslärm und Feinstaub reduziert. „Die kreisförmige Brunnenarchitektur spendet Wasser in drei Hauptbereichen, während zwischen diesen Bereichen auf den Bögen trockene Nistplätze Insekten, Vögel und Bienen zum Einzug einladen. Der Brunnen ist eine Hommage an die biologische Vielfalt und wird zum Lebensraum für Menschen und nicht-menschliche Akteure“, so Bernhard König, Mitglied von Breathe Earth Collective.

Projekt mit klarer Mehrheit zum Sieger gekürt

„Das Projekt hat auf unterschiedlichen Ebenen überzeugt: Der Bezug zur Stadt durch die Wahl des Materials, das Verständnis von Kunst als begeh- und nutzbarer Raum, das Zusammenspiel zwischen Wasser und Luft, um ein spürbares Erlebnis zu schaffen“, führt Bürgermeister Matthias Stadler aus.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stimmt zu: „Das Gewinnerprojekt des Breathe Earth Collective zeigt, wie man altes und aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten stammendes Wissen für die Zukunft kreativ nutzen und innovativ weiterentwickeln kann. Der Windfänger bringt in Zukunft mehr Aufenthaltsqualität und Entschleunigung an den bisher stark von Verkehr geprägten Europaplatz.“

Die Umsetzung des Kunstwerkes erfolgt unter Kofinanzierung des Landes Niederösterreich und ist im Kulturhauptstadt-Jahr „Tangente 2024“ geplant.

