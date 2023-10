Pyhringer holte Sieg bei Feuerwehrlauf

In mehreren Kategorien konnten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim 2. Feuerwehrlauf in Neulengbach messen. Nach einem spannenden Kampf holte sich Axel Hagenauer den ersten Platz in den Wertungsklassen „Gesamt männlich“ und „Feuerwehr gesamt“.

Damit übertraf der Floriani von der Feuerwehr Pyhra-Markt sein Ergebnis vom Vorjahr. 2022 stand er bereits mit dem zweiten Platz am Podest. Dieses Jahr holte das Läufertalent den ersten Platz und damit den Siegerpokal von Neulengbach nach Pyhra.