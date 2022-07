St. Pöltner Kinder suchten mit Juroren Werke für Altoona-Park aus

Werbung

In einem Auswahlverfahren für Kunst im öffentlichen Raum waren in der Landeshauptstadt erstmals auch Kinder beteiligt. Drei Schülerinnen und Schüler der Otto-Glöckel-Schule und der Sportmittelschule St. Pölten saßen mit Gutachtern von „Kunst im öffentlichen Raum NÖ“ (KOERNOE) in der Jury.

Denn bis zur Eröffnung des Kinderkunstlabors (KiKuLa) soll sich auch der Altoona-Park in einen Kunst-, Bewegungs- und Erlebnisort verwandeln. Als Gewinnerentwürfe gingen die von Christine und Irene Hohenbüchler sowie Andrea Maurer hervor.

Andrea Maurer gewann mit „Buchstabentheater“, einer begehbaren Skulptur in Form eines „A“, das nach allen Seiten offen ist. Im Innenleben gibt es ein anschmiegsames „J“ als Stütze und Sitzgelegenheit.

Christine und Irene Hohenbüchler überzeugten mit dem Objekt „Co:Co“. Den Namen erhielt das Projekt von den Kindern der Kunstideenwerkstatt. Basierend auf Zeichnungen und Wünschen der Kinder entwickelten die Künstlerinnen eine höhlenartige Skulptur.

