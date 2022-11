Nur 1966 war es im Oktober in St. Pölten wärmer

Vollbild

FB

Sonniger Herbst. Auch am Friedhof strahlte die Sonne im Oktober 2022 mit den gelb verfärbten Bäumen um die Wette. Milde Temperaturen. Blitzblauer Himmel im Oktober 2022 an der Traisen in St. Pölten. Warmer Herbst. Satt grüne Wiesen in Kombination mit den bereits verfärbten Bäumen im Oktober 2022 an der Traisen in St. Pölten.

1 /3