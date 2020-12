Kurz war der Rathausplatz heuer schon angezuckert. Mit weißen Weihnachten wird es aber heuer wohl wieder nichts werden.

In den nächsten Tagen wird es trüb und nebelig. Nur über 1.000 Meter Seehöhe zeigt sich die Sonne. „Und oben ist es auch sehr mild, mit bis zu neun Grad“, erklärt Thomas Turecek von der ZAMG. An dieser Wetterlage ändert sich auch länger nichts.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es ab nächsten Montag, da zieht eine schwache Strömung über Österreich. Viel Niederschlag werde das aber auch nicht bringen. Was es bräuchte, um das östliche Flachland in eine weiße Decke zu hüllen, wäre ein niederschlagsreiches Italientief und davor noch Kälte von Russland. Das sei aber derzeit nicht in Sicht.