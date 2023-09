August-Hitzewelle hielt in St. Pölten 16 Tage an

Nach dem kühlen und sehr feuchten Beginn wurde es im August in St. Pölten doch noch sommerlich. Mit 20,7 Grad im Schnitt war es um 0,8 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Eine Hitzewelle sorgte von 12. August bis 27. August für Badewetter. „Durchschnittlich dauern die Hitzewellen in St. Pölten acht bis neun Tage. Diese war also doppelt so lang“, weiß Klimatologe Alexander Orlik von Geosphere Austria.Die längsten Hitzewellen dauerten 29 Tage wie 2003 und 2018. Die Höchsttemperatur mit 35,7 Grad wurde am 22. August gemessen, die tiefste am 8. August mit 11 Grad.

Die Natur konnte sich über 114 Liter Regen pro m² freuen, also einem Plus von 17 Prozent. „Das war auch dringend nötig“, sagt Orlik. Die größte Regenmenge fiel am 3. August mit 50 Liter pro m². Von 22. bis 29. August fiel jeden Tag ein bisschen Regen. Das spiegelt sich auch in der Sonnenscheindauer wider, die war nämlich um 12 Prozent niedriger als im Schnitt.