Der April in St. Pölten: Nass, trüb, kühl

Für die Landwirtschaft war der Regen bitter nötig, vielen anderen St. Pöltnerinnen und St. Pöltern schlug er teilweise schon aufs Gemüt. Mit 150 Litern pro Quadratmeter war es der nasseste April seit Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen 1894. „Ähnlich nass war es nur 1965 und 1989 mit jeweils 134 Litern pro Quadratmeter“, weiß Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der größte Teil des Regens fiel in 60 Stunden von der Nacht auf den 12. April bis zum 14. April.

Der Regen führte auch dazu, dass der April zu den trübsten in der Messgeschichte der ZAMG gehört. Nur 112 Stunden konnten sich die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner an der Sonne erfreuen, um 46 Prozent weniger als im Schnitt. Nur 1980 war es laut Orlik mit 116 Stunden Sonne ähnlich trüb.

„Vor den 2000er Jahren wäre es ein normaler April gewesen“, sagt der ZAMG-Klimatologe. In der aktuellen Klimaperiode der warmen Jahre von 1991 bis 2021 war er aber relativ kühl, mit 2,2 Grad weniger als im Schnitt. Sommertage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad gab es wie schon die letzten beiden Jahre nicht. Am 22. April wurde die höchste Temperatur von 22,8 Grad gemessen und am 5. April die niedrigste mit -4,3 Grad.

