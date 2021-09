Um 1,6 Grad Celsius war der heurige August kälter als im langjährigen Mittel. Dafür verantwortlich war ein schwächelnder Sommer im letzten Monatsviertel.

18,3 Grad hatte es durchschnittlich im August, deutlich weniger als in den Jahren davor. „So kalt war es seit 2014 nicht mehr in St. Pölten“, erklärt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Lediglich an vier Tagen kletterte das Quecksilber über die 30-Grad-Marke. Normalerweise würde diese Marke im August meist siebenmal übertroffen. Der heißeste Tag war der 15. August, wo das Thermometer 31,8 Grad erreichte. Am 30. August kühlte es gar auf den Tiefstwert von 9,9 Grad ab. Um 18 Prozent weniger waren auch die Sonnenstunden, im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Dafür gab es fast doppelt so viel Niederschlag in diesem August. Vor allem in der Nacht von 16. auf 17. August öffnete der Himmel seine Schleusen. Insgesamt wurden an manchen Stellen St. Pöltens 69 Liter pro Quadartmeter gemessen.