Durchschnittlicher Mai in der Landeshauptstadt

Mit einem Mittelwert von 14,4 Grad, dem Höchstwert von 27 Grad am 22. Mai und dem Tiefstwert von 3,9 Grad am 1. Mai präsentierte sich der Mai durchschnittlich. „Sogar im Vergleich mit der alten Klimaperiode war es nur unwesentlich zu warm“, weiß ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.

Das Plus von 20 Prozent beim Regen freute die Landwirte in der Region. „Einige Teile in Niederösterreich haben große Mengen abbekommen, in St. Pölten konzentrierte sich der Regen auf die Monatsmitte“, sagt Orlik. So gab es am 16. und 17. Mai Dauerregen in der Landeshauptstadt.

Danach wurde es endlich wieder sonnig und damit auch niederschlagsarm. Um neun Prozent weniger Sonne gab es trotzdem, so gab es heuer „nur“ 209 Stunden