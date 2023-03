Februar war in St. Pölten deutlich zu warm

Mit Platz 17 in der Zeitreihe seit 1894 war der Februar 2023 trotz frostiger Perioden einer der wärmeren seit Beginn der Aufzeichnungen. „Zu Beginn des Monats gab es einen markanten Kälteeinbruch, danach setzte heftiges Tauwetter ein“, fasst ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik zusammen. Dennoch gab es im Februar keinen einzigen Eistag, an dem die Temperatur den ganzen Tag unter Null blieb.

Auch der Schnee war schneller geschmolzen als erfasst. Im Schnitt gibt es in St. Pölten im Februar zehn Schneedeckentage und zwölf Zentimeter Neuschnee. Trotz relativ viel Niederschlag für einen Wintermonat mit einem Plus von 53 Prozent zum Februar-Schnitt gab es 111 Sonnenstunden. „Das Kältehoch brachte sonniges Wetter“, sagt Orlik. Am letzten Tag des Monats ganze zehn Stunden lang.

