St. Pölten: Drittwärmster Juli seit 1894

Eine Hitzewelle von 16 Tagen mit nur einem Tag Pause dominierte den Juli in St. Pölten. „Im Schnitt dauert eine Hitzewelle in St. Pölten im Juli neun Tage“, weiß Klimatologe Alexander Orlik von GeoSphere Austria (vormals ZAMG). Mit einer Durchschnittstemperatur von 22,5 Grad schafft es der Juli 2023 auf den dritten Platz seit Aufzeichnungsbeginn 1894. Die Höchsttemperatur wurde am 15. Juli mit 35,5 Grad gemessen, die Tiefsttemperatur am 27. Juli mit 11,4 Grad.

Mit den hohen Temperaturen einhergingen Trockenheit. So gab es beim Regen ein Minus von 74 Prozent. Bei den Sonnenstunden gab es im Juli ein Plus von acht Prozent. „Die Luftmasse war so warm, dass sich trotz der durchschnittlichen Sonnenstunden noch der Platz als einer der wärmsten Juli-Monate ausging“, so Orlik.