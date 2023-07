St. Pölten: Viele Sonnenstunden lockten im Juni ins Freie

„Im Vergleich mit den letzten Jahren war der Juni in St. Pölten ein relativ normaler“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria. Vor 40 Jahren wäre es ein extrem warmer Juni gewesen. „Heute ist das schon normal“. Mit einem Monatsmittel von 19,1 Grad war der Juni um 0,4 Grad wärmer als im Mittel der warmen Klimaperiode von 1991 bis 2021. Die Höchsttemperatur wurde am 21. Juni mit 32,6 Grad gemessen, die tiefste am 13. Juni mit 7,7 Grad. An vier Tagen in Folge (19. bis 23. Juni) stieg die Temperatur über 30 Grad.

Außerdem fiel weniger Regen als im Schnitt, „aber nicht dramatisch“. Die Pflanzenwelt muss mit einem Defizit von 27 Prozent auskommen. Dafür scheinte die Sonne um zwei Prozent länger.