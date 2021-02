Der dritte Lockdown ist für den Einzelhandel vorbei. Mit FFP2-Masken und nun 20 Quadratmetern pro Kunde dürfen die Geschäfte wieder ihre Kunden empfangen.

„Wir lassen drei Kunden gleichzeitig hinein ins Geschäft. Dann ist auch noch Platz für die Mitarbeiter“, hat sich Susanne Sandler von der Buchhandlung Schubert ausgerechnet. Sie ist optimistisch, dass die Kunden die neuen Regeln diszipliniert einhalten werden. Das hätten sie auch schon vor Weihnachten getan, so Sandler. Unter der FFP2-Maske leiden die Mitarbeiter aber mehr als unter einer Stoffmaske, meint sie. Zwei Kunden gleichzeitig können sich bei McShark beraten lassen. Vor der Tür warten muss am ersten Tag nur ab und zu jemand. „Die allermeisten zeigen sich geduldig“, so Store-Manager Daniel Schwarz.

Froh, dass er seine Hausmann-Geschäfte wieder aufsperren konnte, ist Georg Antauer. „Wir beginnen gleich mit einem Abverkauf der Ware. Der wäre für Jänner geplant gewesen. Ende Februar kommt schon die neue Kollektion.“

Einen großen Teil der Ware will das Möbelhaus Leiner am Rathausplatz im Februar loswerden. Der große Umbau wurde etwas nach hinten verschoben. „Wir haben voraussichtlich bis Samstag, 27. Februar, montags bis samstags geöffnet“, bestätigt Geschäftsleiter Yavuz Keskin.

Die MiniMall in der Wiener Straße ist zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Julian Diendorfer zeigt und verkauft dort im JuPet-Brettspiele-Shop wieder spannende Spiele: „Vor Ort spielen geht leider noch nicht, aber ich lasse jedem gern eine genaue Spielanleitung zukommen.“

Julian Diendorfer hat seinen JuPet-Brettspiele-Shop in der MiniMall geöffnet. Beate Steiner

Obwohl der Lockdown beendet ist, glaubt niemand, dass die Schließungen ein Ende haben werden. „Obwohl ich wirklich von Natur aus Optimistin bin, habe ich die Befürchtung, dass ein weiterer Lockdown nicht auszuschließen ist“, so Sandler.