Ukrainerin (16) ist Konditorlehrling im St. Pöltner „Punschkrapferl“

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine musste sie ihre Heimat hinter sich lassen. Seit Juli 2022 arbeitet Kateryna Zhuravlova in der Wagramer Konditorei Punschkrapferl. Im April 2022 kam die 16-Jährige mit ihren Eltern, ihrem Cousin und seiner Frau aus der Ukraine nach Österreich. In der alten Heimat hat sie bereits die Pflichtschule absolviert, in Österreich wandte sie sich an das Arbeitsmarktservice (AMS). Von dem Beratungsservice FAIR, welches im Auftrag des AMS NÖ Personen mit Migrationshintergrund betreut, bekam sie schließlich Unterstützung beim Weg in den niederösterreichischen Arbeitsmarkt. Bei der Kompetenzanalyse stellte sich heraus, dass Kateryna im Feld „Chemie, Lebensmittel etc.“ gut Fuß fassen könnte.

Thomas Pop (AMS), Katharina Brandstetter, Kateryna Zhuravlova, Andreas Brandstetter und Felix Falkensteiner (AMS) Foto: NÖN

„Ich habe auch in der Ukraine gerne gekocht und gebacken, ich interessiere mich sehr dafür“, sagt Kateryna. Die Arbeit im Punschkrapferl gefällt ihr, wie sie berichtet, ausgezeichnet: „Es ist echt super!“ Eine Herausforderung ist jedoch die Sprachbarriere. „Wir haben eine Übersetzungs-App, die wir viel verwenden. Das funktioniert ziemlich gut“, sagt Punschkrapferl-Chefin Katharina Brandstetter.

Neubeginn im Punschkrapferl

Nach dem Vorstellungsgespräch - zufälligerweise an Katerynas Geburtstag - und einigen Probearbeits-Tagen war Brandstetter begeistert von Kateryna Zhuravlova. Ihr Geschick für die Arbeit in der Backstube hätten sie und Punschkrapferl-Chef Andreas Brandstetter sofort gesehen. Mit Katerynas Arbeit als Lehrling seien sie sehr zufrieden. „Sie ist fleißig, sehr bemüht und sie arbeitet genau.“

Seit September besucht Kateryna Zhuravlova einen Sprachkurs. Vor allem für die Berufsschule sei das wichtig, sagt Katharina Brandstetter. Das Ziel der Ukrainerin ist aktuell, die dreijährige Konditorlehre erfolgreich abzuschließen. Für IT-Technologie interessiert sie sich ebenfalls sehr: „Nach der Lehre möchte ich gerne etwas in diese Richtung lernen. Aber für jetzt bin ich mit der Arbeit im Punschkrapferl und dem Team hier sehr zufrieden“.

