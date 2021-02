Auf ein frisch gezapftes Bier und ein gutes Essen beim Wirten – darauf freuen sich wohl schon viele St. Pöltner. Die Politik schürte vergangene Woche zudem leise Hoffnungen auf eine Öffnung der Gastronomie bereits im März. Maßgebend dafür ist das Infektionsgeschehen. St. Pöltens Wirtevertreter sind skeptisch.

„Die Branche in St. Pölten hat keine Freude mit dieser Vorgehensweise“, kritisiert Gastro-Stp-Obmann Georg Loichtl den Zickzackkurs der Bundesregierung. Vor Kurzem wurde noch verlautbart, dass die Küchen bis nach Ostern kalt bleiben werden, nun heißt es, dass möglicherweise noch im März aufgesperrt werden könnte. „Das ist ein Skandal“, poltert Loichtl. Mindestens zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit brauche es, um ein Lokal wieder voll funktionstüchtig öffnen zu können, springt ihm der Bezirksinnungsmeister der Gastronomen Leo Graf bei. Man müsse bedenken, dass einige Betriebe auch Mitarbeiter außerhalb St. Pöltens haben. „Die müssten wieder hierherkommen und das würden sie auch nur dann machen, wenn sie wissen, dass es sicher wieder weitergeht“, so Graf.

Georg Loichtl betreibt auch das Café im Museum Niederösterreich. Dem Aufsperren könnte er sich an diesem Standort gar nicht widersetzen. Er ist vertraglich zum Aufsperren und Offenhalten verpflichtet. So sei es auch bei vielen Betrieben in Einkaufszentren, „ganz gleich, ob ein Geschäft gemacht wird oder nicht“. Außerdem betrachtet er die Entwicklung der Corona-Infektionen kritisch: „Wir bewegen uns eher in Richtung vierten Lockdown als auf das Aufsperren zu“, so Loichtl.

Ob der Einsatz der Schnelltests in der Gastronomie auch eine gewisse Freiheit bringen, bezweifelt er. Schließlich sei Essen eine emotionale Angelegenheit. Da könne die Testpflicht schnell den Appetit verderben.

Auch die Überprüfung der Tests sieht er kritisch. Es habe das Contact Tracing im Herbst schon nicht funktioniert, wie solle dann Überprüfung auf negative Coronatests funktionieren? „Sollten wir dafür extra Personal einstellen müssen, verlange ich Schadenersatz“, erklärt Loichtl.

Die Kontrolle der Schnelltests dürfte jedenfalls nicht den Wirten umgehängt werden, findet auch Graf. „Wenn da plötzlich zehn Leute vor der Tür stehen, die Essen gehen wollen, wird es schwer sein, die alle zu kontrollieren.“ Etwas anderes sei das in der Hotellerie. Hier würden die Personen oft einzeln kommen. Beim Check-In-Vorgang müssten ohnehin die Personalien überprüft werden, da ginge der Coronatest gleich mit.

Wann es wieder normales Leben in St. Pöltens Hotels geben wird, das kann Walter Jahn natürlich nicht sagen: „Meine Kristallkugel hab‘ ich vor einem Jahr in Reparatur gegeben“, scherzt der Direktor des City Hotels D & C, des Hotels Metropol und des Motel 267. Die Häuser sind allerdings offen derzeit, unter Woche finden – coronagerecht – Schulungen statt. „Die Leute werden getestet und sitzen nicht im Seminarraum, sondern im großen Stadtsaal. Einige sind auch online zugeschaltet“, schildert Jahn die Situation.

Der Hoteldirektor glaubt nicht, dass die Beherbergungsbetriebe in den nächsten Wochen aufsperren dürfen. Wenn, dann wäre das Basisgeschäft schnell wieder da. „Wir haben in St. Pölten ja glücklicherweise nicht so viele internationale Touristen“, weiß Jahn. Auch in seinen Hotels haben sich Mitarbeiter während der Lockdowns verabschiedet, trotz Kurzarbeit. „Die Gastronomie hat ja bis zur Pandemie als sichere Branche gegolten. Das ist vorbei. Einige gute Leute haben sich jetzt etwas anderes gesucht.“

Trotz aller Widrigkeiten wollen die Gastronomen positiv in die Zukunft blicken. Das drücken sie nicht nur mit kreativen Speisekarten bei den hauseigenen Lieferservices aus, sondern auch mit einer Aktion. Um trotz geschlossener Lokale in der Stadt präsent zu sein, haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir werden die St. Pöltner überraschen und damit gute Laune machen“, verspricht Ideengeberin Katja Rendl.