Wiedereröffnung Robinson ist zurück mit frischen Schmankerln

Lesezeit: 3 Min Max Steiner

Derzeit ist Ricardo Zanot gerade dabei, die frisch hergerichtete Küche Foto: Max Steiner

D as Robinson-Buffet am Traisendamm ist frisch hergerichtet. Ricardo Zanot bietet dort bald in gemütlicher und familiärer Atmosphäre regionale Produkte und einen Treffpunkt für alle.