Kultur macht St. Pölten wieder den Hof

Mit elf Bühnen in den Höfen der Innenstadt, der Sparkasse und dem Cinema Paradiso kehrt das Höfefest am Samstag, 23. September, zurück in die Stadt. Organisatorin Patricia Liberti freut sich auf eine „Innenstadt voll mit Musik“, die auch dank dem Engagement vieler Fördernder und Freiwilliger wieder möglich ist. Dass er nach „Jahren der Ödnis“ wieder etwas zum „originellsten Fest der Stadt“ etwas beitragen kann freut etwa auch Andreas Adam, dessen grüne Hof-Oase in der Wiener Straße einer der Spielorte ist. Rund 80 Künstlerinnen und Künstler stehen insgesamt ab 14 Uhr bei freiem Auftritt auf den Bühnen.

Los geht es allerdings am Abend davor. Im Cinema Paradiso wartet ein Aufwärmkonzert mit Überraschungsgästen. Diese werden am Freitag, 22. September, ab 22 Uhr mit italienisch-österreichischer Musik zwischen Elektrop und Synthrock einheizen. Für Gratis-Karten anmelden kann man sich unter vordemfest@hoefefest.at.

Am Höfefest-Samstag fährt dann der Multi-Kulti-Bus für Kinder um 15 Uhr beim Programm-Kino vor. Im Stadtmuseum-Innenhof sind Großmütterchen Hatz tanzt sowie die Blech Brass Brothers zu hören, zur Erfrischung gibt es Wein der Traisentaler Winzer. Gegenüber im Rathaus-Hof unterhalten Bad Ida sowie der Bad Poetry Club. Humoriges und passende Klänge liefern Gunkl & Breinschmid sowie „Zweite Kassa, bitte!“ in der Sparkassen-Aula. Fuzz Noir und Knecht Albrecht gastieren im Siegel-Wöss-Hof, die Mostblueser sowie Belle Fin à Coustic im Steingötterhof. Der Adam-Hof beherbergt Urban Shoe und das Richie Winkler Project, der Baumgartner-Hof Swantje sowie Jaeyn.

„Achad“ von Simon Zöchbauer ist derweil in der Franziskanerkirche zu hören, die Schlagzeugmaschine von Wagner Felipe dos Santos in der Mary-Ward-Kirche. In die Bühne im Hof kommt die Sigi Finkel Adventure Group mit Musikern und Breakdancern aus aller Welt, ebenso Kabarettist David Stockenreitner. Nebenan im Löw*innenhof musizieren Roman Grinberg & Sasha Danilov sowie Raphael „π" Preuschl, der Hausrucker Kunstkreis zeigt Werke zum Thema „irgendwie und anders“ im Kunst:Werk. Im Löw*innenhof steigt dann außerdem die After-Höfefest-Party.

Mit der Rikscha auf Höfefest-Tour ist außerdem Fahrradkurier Andreas Grubner. Eine Stadttour zu „Höfischen Riten und Sitten“ gibt es um 15 Uhr (Anmeldung für die begrenzten Plätze unter 02742/333-5005). Im Stadtmuseum startet eine Führung mit Martina Luef durch die Ausstellung „Stadt im Bild“ um 15 Uhr (Anmeldung: martina.luef@stpoelten.gv.at). Vom Herrenplatz zum Riemerplatz und schließlich zum Rathausplatz zieht die Trommelshow der Ritmo Factory aus Brünn.

Die genauen Zeiten zum Planen und Gustieren sowie die Hofstandorte findet man auf www.hoefefest.at.