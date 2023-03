Ein Kraftwerk des Rock im Schloss Kreisbach

Einen musikalischen Kracher bringt eine Kooperation von FKK (FreiKulturKörper) mit Matthias Steinperl und dem Kulturverein Schloss Kreisbach mit Leopold Renz nach Wilhelmsburg. Im Schloss Kreisbach werden „Excuse Me Moses“ am Freitag, 17. März rocken. Die heimischen Rock-Veteranen mit Lokalmatador Martin Scheer am Schlagzeug schafften es einst mit Hits wie „Godzilla Killa“ in die Hitparade. Jetzt stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne.

„Die Musik ist für alle in der Band ein wichtiges Ventil, das verrät auch der Bandname“, hört man von Sprecherin Fanny Jacobson. In diesem spiegle sich die Weltsicht im Allgemeinen und von Sänger Michael Paukner im Besonderen wider: Denken, selber entscheiden, selber machen, Rückschläge einstecken, Rückschläge verkraften, Luft und Kraft holen und dann wieder einen neuen Anlauf starten.

Das letzte Album III zeigt die Band höllisch rockend mit mörderischen Hooklines aber auch balladeskeren Songs mit Druck und Feinfühligkeit. „So gesehen ist III ein ganzes Kraftwerk“, sagt Jacobson. Zehn Jahre nach dem letzten Release nun die Reunion. Karten für das Konzert ab 19.30 Uhr im Kulturspeicher gibt es unter schloss@kreisbach.at

