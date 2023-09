Rüstige Spratzernerin feierte ihren Hunderter

Irmgard Lenk gehört zu den ältesten Menschen in St. Pölten. Am 31. August feierte die rüstige Spratzernerin ihren 100. Geburtstag und freute sich über den Besuch von Bürgermeister Matthias Stadler, der auch die Glückwünsche und eine Urkunde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbrachte.

Irmgard Lenk blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück: Sie besuchte die Volksschule, Hauptschule und Handelsschule der Englischen Fräulein in St. Pölten. Später arbeitete sie in der Buchhaltung der Firma Harlander Coats in Harland. 1953 heiratete sie Rudolf Lenk und wurde Mutter von vier Kindern. Mittlerweile freut sie sich über sieben Enkelkinder und vier Urenkerl.

„Sie zeichnet sich aus durch eine positive Lebenseinstellung, Interesse und Freude an den Unternehmungen ihrer Kinder, Schwiegerkinder, Enkerl trotz aller Schicksalsschläge“, ist sich ihre Familie einig.

Irmgard Lenk wohnt trotz ihren reifen Alters noch zu Hause und bekommt Unterstützung durch eine Pflegerin.