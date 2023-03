Veganes im Abo: Neues Angebot in der St. Pöltner FoodArtGallery

Esskultur und Genuss will Gernot Kulhanek in der FoodArtGallery in der Wiener Straße gemeinsam mit Martin Cerny bieten. „Diner“ nennt er das, um sich von herkömmlicher Gastronomie abzugrenzen. Nicht herkömmlich ist auch das, was ins Geschirr zum Mitnehmen oder auf den Tisch kommt.

"Smart vegan" sind die Speisen, aus veganen, biologischen und meist regionalen Zutaten, nachhaltig und bedarfssynchron produziert. Gekocht wird nur, was vorher Montag, Dienstag und Mittwoch übers Web bestellt wird. Donnerstag wird ausgeliefert. Am Freitag und Sonntag abend sowie Samstagvormittag kann vor Ort gespeist werden. 21+3 Weine aus aller Welt von Martin Cerny stehen in den Regalen und können verkostet und gekauft werden. Für das Essen kann auch ein Abo abgeschlossen werden. Dann spart man sich das Pfand fürs Geschirr.

Offiziell geöffnet ist die FoodArtGallery ab Freitag, 10. März. Gustieren kann man bereits jetzt über foodartgallery.at.

