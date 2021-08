Mit Riesenschritten rückt die Karate-Olympia-Premiere näher. Für die internationalen Kata-Weltklasse-Athletinnen Kristin Wieninger und Funda Celo von der Union-Karate-Akademie Zen Tai Ryu platzte der Olympiatraum im letzten Augenblick. Undurchsichtige Kampfrichterentscheidungen waren laut Trainer Erhard Kellner einer der Hauptgründe. Beim St. Pöltner Kampfrichter Alois Wiesböck steigt das Olympiafieber aber jetzt. Ab Donnerstag ist er in Tokio im Einsatz. Als einer von nur 16 Kampfrichtern wurde der 48-Jährige zu den Olympischen Spielen einberufen. Die letzten Selektionen gab es bei der Premier League in Istanbul und in Portugal – und beim Qualifikationsturnier in Paris war bereits das Tokio-Team im Einsatz.

Die Kritik Kellners bezüglich undurchsichtiger Kata-Entscheidungen kann Wiesböck nachvollziehen. „Japaner setzen oft neue Trends, dann finden sich Nachahmer und solange Referees das zulassen, werden diese erweitert. Dazu kommen die verschiedenen Stilrichtungen. Selbst Kampfrichter kennen oft nur die eigene und werten sonst, was besser aussieht!“

Im Kumite (Kontaktkarate) gibt es den Videobeweis. Doch Wiesböck sieht auch diesen kritisch. „Viele Referees achten nur, ob die Technik im Ziel ist, vergessen die Komponenten Dynamik und Distanz“, sagt er und wertet bei Challenges häufig mit „No“. „Wenn der Wiesböck einen Treffer anzeigt, dann war es sicher eine gute Technik“, sagt er über sich selbst, weiß aber, dass andere Kampfrichter oft sehr viele Treffer werten.

Kampfrichter nach Ärger über Entscheidungen

„Als Aktiver war ich nach Entscheidungen oft unzufrieden. Deshalb entschied ich mich, das Regulativ zu lernen und selbst aktiv einzugreifen“, sagt Wiesböck, der Kumite-Vizestaatsmeister im Schwergewicht war. Seine Karriere beendete er früh, um Karina Gansch zu trainieren, die für seinen Verein Hayashi St. Pölten 1996 WM-Bronze in Südafrika gewinnen konnte.

Schon 1993 erwarb Wiesböck die österreichische Kampfrichterlizenz, 2000 war er Judge auf Europa- und 2006 auf Weltebene. Seit 2011 hat der Kampfrichterobmann von Karate Austria die höchsten Lizenzen. Alles unter einer Prämisse: „Ich möchte immer am Abend in den Spiegel schauen können und zufrieden sein, weil ich gute Entscheidungen getroffen habe.“

Wiesböck war schon bei 15 Weltmeisterschaften und 30 Europameisterschaften im Einsatz. Unvergesslich ist die WM 2012 in Paris für ihn: „Vor 12.000 Zuschauern auf die erhöhte Kampffläche vor einem Finale zu steigen – das ist auch für einen Kampfrichter ganz besonders!“ In Tokio finden die Wettkämpfe wegen der Corona-Pandemie aber ohne Fans statt.

Wie hoch die Chance ist, dass Wiesböck ein Finale leiten darf? „Bei acht Endkämpfen und 16 Kampfrichtern ist es eine 50:50-Chance“, rechnet er vor. Die Einteilung erfolgt per Los. „Ein Olympiafinale wäre die Belohnung für die lange Vorbereitung“, hofft Wiesböck, der im Jahr 2019 für die Qualifikation 60 Arbeitstage opfern musste, um zu den Events zu fliegen.

Die finanzielle Abgeltung ist gering. Flug und Hotel werden übernommen und es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. „Aber meine größte Belohnung ist der Einsatz nun bei Olympia“, ist Wiesböck stolz.