Gratis Internet von EU: Gemeinde Pyhra gewann Gutschein

Werbung

Nach dem Schwimmen im Naturbad mit einem Eis in der Hand im Internet surfen oder sofort nach Schlusspfiff ein Foto vom Sieg des SC Pyhra auf Instagram hochladen, ohne dabei hohe Handykosten fürchten zu müssen. Das soll schon bald mithilfe der Europäischen Union möglich werden.

Damit die Gemeindebürger an öffentlichen Plätzen immer up to date sein können, verbindet die Gemeinde gerade vier W-Lan-Router mit dem neuen Glasfasernetz. Diese sollen ab Anfang Juli die Naturbadeanlage, den Spielplatz neben der Volksschule, den Vorplatz des Gemeindeamts und das Fußballstadion mit kostenlosem Internet versorgen.

Für Anschaffung und Installation der Router gewann die Gemeinde einen Gutschein in der Höhe von 15.000 Euro bei einem Gewinnspiel der Europäischen Union. Nur die Wartungskosten trägt zukünftig die Marktgemeinde selbst. Nach einer einmaligen Anmeldung kann europaweit jeder „WIFI4EU“-Spot genutzt werden.

„Der Gewinn von der EU ist eine gute Möglichkeit, um die Digitalisierung in der Gemeinde voranzubringen und Datenvolumen zu sparen. Derzeit werden bereits an allen vier Standorten Kabel verlegt“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.