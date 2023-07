Hirschstand am St. Pöltner Wochenmarkt bekommt einen neuen „Chef“.

Er ist ein absoluter Fixpunkt für die Feinschmecker der Stadt, der Stand der Familie Schrittwieser am St. Pöltner Wochenmarkt. Kein Wunder, sind die Hirschprodukte doch weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt. Hirschschinken, Leberkäse, Knödel, Wurst & Co sorgen jeden Donnerstag und Samstag auf dem Domplatz für eine lange Schlange vor dem Verkaufsstand, wo bislang „Hausherr“ Franz Schrittwieser das Sagen hatte. Ab Juli verabschiedet sich der aber in die wohlverdiente Pension. Und Sohn Georg übernimmt den Chefposten. Wobei – das Herz des „Brunnhof“ in Bischofstetten, wie man offiziell heißt, ist und bleibt natürlich Sonja Schrittwieser, die seit der ersten Marktbeschickung im August 2001 mit dabei ist. Übrigens schon damals mit Junior Georg. „Ich war nämlich an unserem ersten Markttag hochschwanger“, schmunzelt sie. Ab sofort werden sie und der Herr Sohn wieder gemeinsam in ihrem Verkaufswagen stehen. Und Papa Franz nur mehr ab und zu. „Ich hoffe, dass ich jetzt öfter jagen gehen und mich auch mit Freunden treffen kann“, so der Jung-Rentner.