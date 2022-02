Raum St. Pölten: 1,5 Millionen in Schutz vor Naturgefahren investiert

Auch wenn die Region heuer von schweren Überflutungen verschont blieb, ist die Wildbachverbauung aktiv, um den Schutz vor Naturgefahren auszubauen.

Sektionsleiter Christian Amberger bilanziert zufrieden: „Durch den gemeinsamen Einsatz der Wildbachverbauung, des Landes Niederösterreich und der betroffenen Gemeinden werden wichtige Maßnahmen zur Stärkung der Region durchgeführt.“ Im Raum St. Pölten wurden 1,5 Millionen Euro im Jahr 2021 investiert.

Wilhelmsburg:

Die schweren Schäden 2016 veranlassten die Stadtgemeinde Wilhelmsburg, mit der Wildbachverbauung ein Schutzprojekt zu erstellen. Nun flossen rund 1,2 Millionen Euro in den Hochwasserschutz am Windschnurgraben in Wilhelmsburg.

Das Rückhaltebecken hat ein Fassungsvermögen von über 8.000 Kubikmetern. Die rund zehn Meter hohe Schutzmauer ist bereits fertig, der Rest folgt heuer. Außerdem wird ein Geschieberückhaltebecken zum Schutz der Sonnenbergsiedlung im Grubtal errichtet.

Pyhra:

Im Vorjahr bekam der Heuberggraben bei der LFS ein Geschiebe- und Wildholzrückhaltebecken mit einem Volumen von 1.500 Kubikmetern. Das bestehende Gerinne wurde ausgeweitet, die Brücken, der Güterweg und die Wasserentnahme in den Fischteich angepasst.

In Wald führte die Wildbachverbauung an einem Zubringer zur Perschling die Gerinneregulierung durch. Am Fahrabach und am Wiedenbach werden die nächsten Detailprojekte realisiert. Die Umsetzung des Hochwasserschutzes ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Hafnerbach:

Die Planungsarbeiten für den Hochwasserschutz für die Gemeinde laufen bereits.

