Die Naturfreunde-Klubs aus Ybbs und St. Pölten haben die Corona-Krise genützt, um den Wildwasser-Parcours beim Bootshaus am Mühlbach unter der Spratzerner Traisenbrücke zu revitalisieren. Nach 1700 Planungs- und Arbeitsstunden sowie 20.000 Euro Investitionssumme, konnte die neue Anlage am Wochenende mit dem traditionellen Traisenslalom eröffnet werden. Als Star war die frisch gebackene Europameisterin Corinna Kuhnle am Start.

„Ich befinde mich gerade in Vorbereitung auf den Weltcup in Prag in zwei Wochen, da passt das Rennen gut“, meinte sie. Aufgrund der immer noch geringen Fließgeschwindigkeit des Wassers — mehr ist von Seiten der EVN nicht erlaubt, auch weil Streckenabschnitte sonst versanden würden — war es für sie vor allem Konditionstraining. „Für die Technik geht’s aber ohnehin sofort wieder zurück nach Prag“, meinte sie. Schon zuletzt hat Kuhnle am Weltcup-Ort trainiert, wo in knapp zwei Wochen für sie die letzte Chance besteht, noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele zu schaffen.

Der Kampf ums Tokio-Ticket ist ein Duell mit der Tullnerin Viktoria Wolffhardt, mit der sie aber weiterhin ein gutes Einvernehmen pflegt, auch wenn sie den nunmehrigen Qualimodus für beide Seiten als unbefriedigend erachtet. Aber natürlich will sie die Minichance noch nützen. „Auch wenn es sehr schwer wird, weil der Modus mich sicher nicht bevorzugt“, bleibt Kuhnle trotzdem positiv.

In St. Pölten ging es für die mittlerweile zweifache Europameisterin natürlich nicht um den Sieg bei den Frauen, sondern um den Gesamtsieg. Doch drei Youngsters hielten stark dagegen. Und ausgerechnet ihr Teamkollege Pauli Preisl (NF Höflein) hatte am Ende knapp die Nase vorn. Er siegte in 1:19:04 Minuten. Kuhnle war im ersten Lauf auf 1:19:29 gekommen, steigerte sich im zweiten zwar auf 1:18:83, kassierte dabei aber zwei Strafsekunden, da sie das fünfte Tor leicht berührt hatte. Preisl verpatzte zwar Lauf zwei total, allerdings kommt nur der schnellste Lauf in die Wertung. „Ich habe mich in den letzten Wochen auf der Strecke vorbereitet und kenne sie sehr gut. Der erste Lauf ist mir voll aufgegangen, im zweiten wollte ich noch nachlegen und habe zu viel riskiert“, meinte der Sieger. Die drittschnellste Zeit erzielte Moritz Kremslehner (UKK Wien, 1:19:96).

Der Sohn des Organisators und Streckenchefs Gerhard Zeitlehner vom NFKC Ybbs war schnellster Lokalmatador. Moritz Zeitlhofer kletterte mit der Zeit von 1:20:91 noch aufs Podest der Jugend männlich und ließ auch den schnellsten Herrn der Allgemeinen Klasse hinter sich. Christoph Kremslehner kam da auf 1:21:01.

„Die Premiere auf der neuen Strecke ist hundertprozentig geglückt“, freute sich auch Naturfreunde-Obmann Heinz Hauptmann. Als Nächstes ist für den Herbst noch die Installation einer Flutlichtanlage um 10.000 Euro geplant. „Dann kann der Trainingsbetrieb sogar im Winter aufrecht erhalten werden“, erklärt Gerhard Zeitlhofer, der die Zusammenarbeit der Klubs aus Ybbs und St. Pölten als vorbildhaft bezeichnet: „Wir arbeiten schon seit Jahren ausgezeichnet zusammen, denn bei uns an der Ybbs ist seit Jahren keine Anlage mehr erlaubt“, erklärte er.

Auch Kuhnle zeigte sich begeistert von der neuen Anlage: „Gerade für die Jugendarbeit war so etwas in NÖ überfällig“, lobte sie das Engagement der beiden Lokalklubs. Als Unterstützer des Projekts sind Stadt St. Pölten, Sparkasse NÖ und Sportland NÖ sowie die Bundes- und Landesorganisationen der Naturfreunde zu nennen.