„Unsere Eingangstür kam mir durch eine starke Druckwelle entgegen. Da gingen wir hinunter und sahen das eingestürzte Gebäude neben unserem.“ Rudolf Swoboda, Hausvertrauensperson des Nebengebäudes „Ich machte gerade mit meinem Sohn Aufgaben, als wir einen großen Knall hörten und gleich darauf der Piepser losging mit der Mitteilung ,Gasexplosion im Conrad-Lester-Hof‘.“ Feuerwehrkommandant Rudolf Schenk, damals als Brandmeister im Einsatz "Wir hatten an dem Abend Stadtrat-Sitzung im Rathaus. Auf einmal spürten wir eine Druckwelle. Zuerst dachten wir alle, es wäre ein Auto ins Rathaus hineingefahren. Dann bekam ich den Anruf meiner Frau.“ Otto Kernstock, damaliger Vizebürgermeister und Anrainer des Conrad-Lester-Hofs „Es war eine Selbstverständlichkeit für uns alle, zu helfen, wo es nötig war. Die Eindrücke waren schrecklich. Es war das furchtbarste Erlebnis in meiner Bürgermeister-Ära.“

Walter Daxböck, damaliger Bürgermeister „Ich hatte an diesem Tag Bereitschaftsdienst in der Rettungsstelle, die sich ja ziemlich nahe des Conrad-Lester-Hofes befindet. Ein Zivildiener und ich saßen im Aufenthaltsraum, als wir einen hellen Blitz sahen, einen lauten Knall mit Grollen hörten. Dass da etwas zusammenbrach, war uns klar.“ Hannes Scheer, Samariterbund „Wir gingen nach der Evakuierung alle in den nahe gelegenen Kindergarten-Süd. Ich rief meine Tochter Kathrin an, sie möge meine Frau holen, da ich nach Wr. Neustadt zu einem Termin fahren musste. Die Tochter von Peter Alexander gab dort als Malerin eine Bilderausstellung und ich wusste, dass auch er dort sein werde. Ich hatte für das Franz-Antel-Buch von Alexander Zeichnungen angefertigt und wollte jetzt die Originale von ihm unterschrieben haben. Da es damals noch kein Handy gab, hörte ich erstmals im Radio beim Heimfahren von der Katastrophe. Ich hielt bei einem Autobahn-Restaurant an, rief zuhause an und erfuhr von der schrecklichen Gasexplosion.“ Hubert Schorn, Karikaturist und Bewohner des Conrad-Lester-Hof 4 „Ich bin gerade von Brüssel nach Wien geflogen. Am Flughafen in Wien habe ich vom Unglück erfahren und bin sofort nach Wilhelmsburg gefahren. Ein Bild der

Zerstörung hat sich geboten. In Erinnerung ist mir vor allem die große Betroffenheit der Leute geblieben.“ Karl Schlögl, damaliger Innenminister