„Aufhören? Sicher nicht“: NÖN-Leopold für Benjamin Karl

Im Oktober feierte er seinen 37. Geburtstag, im Februar fügte er mit Olympia-Gold jenen Mosaikstein ins Karrierebild, der noch fehlte, um ihn als besten Snowboarder aller Zeiten zu rahmen.

Foto: Erich Marschik

Foto: Erich Marschik

Nach dem Karriereende fragen? Kann man machen, kommt aber nicht so gut. „Sicher nicht! Ich fühle mich fit und bin motiviert. Es gibt Tage, da will ich bis an mein Lebensende snowboarden, und es gibt Tage, da würde ich am liebsten am nächsten Tag aufhören. Solange die ersten Tage überwiegen, bleibe ich dem Sport treu“, will Benjamin Karl sein Snowboard noch nicht in die Ecke stellen.

Und die Ziele gehen dem Wilhelmsburger nicht aus. Im Februar warten die Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani, Gesamtweltcupsieger würde er auch gerne wieder werden. Und: Karl will sein Snowboarden weiter verbessern und die Sportart selbst – die eher rückläufig ist – weiter voranbringen.

Die Sorge, dass dem Sportstar nach seiner Karriere langweilig werden könnte, plagt Karl ohnehin nicht: „Ich muss aktuell so viele Anfragen absagen, weil ich keine Zeit dafür habe.“ Dabei hätte der fünffache Weltmeister Lust auf viel: „Meine Frau Nina sagt immer: Wenn du drei Hände hättest, würdest du auch noch im Zirkus auftreten.“

