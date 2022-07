Badespaß für die ganze Familie im Parkbad am „Family Day“

Werbung

Einen Stempel bekamen die Kinder bei jeder Station, die sie absolviert hatten, in ihren Pass. „War dieser ausgefüllt, kam der Pass in eine Box beim Eis und er nahm an der Verlosung mit vielen Preisen teil“, erklärte SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner, „aber auch eine Gratiskugel Eis gab es.“ Beim gelungenen Familien-Tag mit einer Menge Spaß, vielen Vereinen, Zielspritzen mit der Feuerwehr und mehr lachte diesmal auch die Sonne vom Himmel.

