Immer wieder gelangten bei Starkregen Wasser- und Schlammmassen vom Bereich Am Berg bis in die Innenstadt und richteten großen Schaden an. „Das wird nun nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Geschichte sein“, sagt ÖVP-Stadtrat Gert Dieterich.

Die Stadtgemeinde kaufte das dafür nötige Grundstück und stellte es für das Projekt der Wildbachverbauung zur Verfügung. Geplant und gebaut wird von der Wildbach- und Lawinenverbauung. Im vergangenen Sommer begann die Rodung, im Spätherbst starteten die Bauarbeiten. Erdreich wurde abgetragen und der Hang mit Natursteinen befestigt. Im Anschluss entsteht das Auffangbecken. „Danach wird alles wieder begrünt, sodass sich alles kaum sichtbar in die Landschaft einfügt“, so Dieterich.

Die Kosten betragen rund 1,2 Millionen Euro, 20 Prozent entfallen auf die Stadtgemeinde, den Rest zahlen Bund und Land.