Seit 2001 betreibt Gabriele Reitbauer, mit einem Jahr Unterbrechung, ihre kleine, aber feine Buchhandlung in der Oberen Hauptstraße. „Für mich war es, wie wahrscheinlich für die anderen Buchhändler, mit den Lockdowns die schwierigste Zeit“, erzählt sie. „Es ist etwas anderes, wenn ich ordentlich arbeiten darf und nicht immer wieder schließen muss. Förderungen sind gut und schön, aber offen zu haben ist etwas anderes. Ich habe Einbußen von rund 50 Prozent.“

Viele deutsche Verlage hatten Lieferschwierigkeiten, die Lieferkette funktionierte nicht wie üblich. Was natürlich auch als Einnahmequelle fehlte, waren die Weihnachtsausstellungen in den Volksschulen. „Aber ich hatte in diesem Ausnahmezustand treue, alte Kunden, die lieber ein Buch in der Hand halten, es spüren wollen, als online zu bestellen“, erzählt die Buchhändlerin.

Die Bedeutung des regionalen Einkaufens, bemerkt Reitbauer, ist spät, aber doch in das Bewusstsein der Leute gedrungen. „Viele neue Kunden, viele jüngere Leute kamen, schmökerten, kauften, bestellten“, freut sich Reitbauer und philosophiert rückblickend: „Es ist nichts Negatives, das nicht etwas Positives hätte. Die Kinder sind unsere Kunden von morgen.“